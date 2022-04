Dzień Grzeczności za Kierownicą. Oto podstawowe 10 zasad kulturalnego kierowcy. Sprawdź drogowy savoir vivre

We wtorek, 5 kwietnia obchodzimy Dzień Grzeczności za Kierownicą. Każdy, kto jeździ samochodem pewnie nie raz zaklął albo zatrąbił bez powodu na innego kierowcę. Dzień Grzeczności za Kierownicą to dobra okazja by to zmienić. W naszej galerii prezentujemy podstawowe zasady kulturalnego kierowcy. Sprawdź drogowy savoir vivre! --->

Pixabay