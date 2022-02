Dzień Kota. Zobaczcie koty z poznańskiego schroniska Alicja Durka

17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. W poznańskim schronisku na adopcję czeka wiele puszystych kotów! W galerii przedstawiliśmy młodsze kotki, które są już gotowe do adopcji. Może Dzień Kota to idealny czas na rozważenie przygarnięcia kota do domu?