Dzień Kotleta Schabowego, czyli plusy i minusy narodowego dania

Kotlet schabowy to oczywiście jedno z najpopularniejszych dań na polskich stołach, choć oczywiście coraz więcej osób zwraca uwagę na jego negatywne skutki dla zdrowia. Szczególnie "tradycyjne" podanie w panierce i smażone na głębokim oleju, a już do tego konsumowane zbyt często mogą źle wpłynąć na nasze zdrowie.

- Dla dietetyczki nie jest to oczywiście jakaś wiodąca pozycja na zdrowym talerzu żywieniowym, ale ja mam takie zdanie na ten temat, że wszystko jest dla ludzi, więc i tego kotleta można w jakiś sposób ugryźć - tłumaczy dietetyczka Joanna Bojarczyk. - Jest kilka takich zasad, gdzie tego kotleta możemy troszeczkę bardziej oswoić. Pierwsza sprawa to wybrać dobrej jakości mięso. Możemy poszukać czy jakiegoś lokalnego producenta czy wybrać sztukę mięsa, która jest w miarę chuda, nie poprzerastana tłuszczem. Druga sprawa sposób przygotowywania takiego kotleta. Tradycyjnie jest to smażenie, ale możemy pokusić się o to, żeby takiego kotleta przygotować, na przykład bez panierki, co zmniejsza wartość energetyczną takiego produktu. Można też spróbować go poddusić czy upiec. To jest kolejna taka wskazówka. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy zwrócić uwagę na to, żeby taki kotlet nie pojawiał się zbyt często na naszym talerzu.