Dzień Matki 2020: Kultowe teksty, których używa każda Mama. Ty też słyszałeś, że "traktujesz dom jak hotel"?

Istnieją żartobliwe teorie sugerujące, że wiele kobiet, tuż po urodzeniu dziecka, dołącza do tajnego grona. Czym zajmuje się ta tajemnicza wspólnota? Wymyślaniem i opracowywaniem haseł, którymi można później zamykać usta swoim dzieciom! Bo jak inaczej, niż właśnie istnieniem tajnej wspólnoty, wytłumaczyć to, że niemal każdy z nas chociaż raz słyszał, że traktuje dom jak hotel albo został uciszony niemal filozoficznym pytaniem - "Czy Ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewie?" Zebraliśmy dla Was kultowe hasła, których używa niemal każda mama, sprawdźcie czy znacie je wszystkie!

Dzień Matki 2020. 26 maja nie zapomnij odwiedzić swojej mamy lub złożyć jej życzeń W Polsce Dzień Matki świętujemy 26 maja. W tym wyjątkowym dniu chcemy szczególnie podziękować naszym mamom za trud, który włożyły lub wciąż wkładają w nasze wychowanie. Jeżeli nie możecie we wtorek odwiedzić swoich matek, nie zapomnijcie do nich zadzwonić i złożyć życzeń. Poniżej znajdziecie wierszyki i rymowanki na tę okazję. W kalendarzu Święto Matki,

z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce,

za Twe trudy daję serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty. Nad promień słońca

i barwne kwiatki,

stokrotnie milszy

jest uśmiech Matki. Kochana Mamo - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

***

Mam dla Ciebie bukiet życzeń,

Moja Mamo ukochana,

Niech Twa buzia będzie zawsze

Tylko roześmiana,

Niech Ci szczęście oraz zdrowie

Nieustannie dopisują

nich się Twoje marzenia

