Dzień Świętego Patryka w Polsce i na świecie. Kiedy przypada? Jak jest obchodzony? Weronika Błaszczyk

17 marca najhuczniej świętuje się w Irlandii. W innych krajach także nie brakuje różnych tradycji i zwyczajów. Co robi się w Dzień Świętego Patryka? Jak się go świętuje w Irlandii, na świecie i w Polsce? Sprawdź w naszej galerii ----> pexels.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (8 zdjęć)

Dzień Świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe i religijne. Obchodzone jest jednak już na całym świecie, w tym także w Polsce. Powszechnie kojarzy się głównie z piciem piwa, ale to nie jedyne, co warto wiedzieć o tym święcie. Kiedy przypada? Co się wtedy robi? Wyjaśniamy!