Dzień Taksówkarza w Poznaniu. Zabytkowe samochody, popisy kierowców i inne atrakcje już w najbliższą niedzielę

Profesjonalne testy, konkursy i niecodzienna wystawa

"Historia poznańskich taksówek"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zaprezentuje specjalną wystawę pod tytułem "Historia poznańskich taksówek". Dziś mało kto pamięta, że taksówki do lat 60. ubiegłego wieku jeździły właśnie pod szyldem ówczesnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Jakie to były samochody oraz jak wyglądały usługi przewozowe - tego będzie można dowiedzieć się dzięki prezentowanej wystawie. Ponadto będzie też okazja, by zobaczyć na żywo Warszawę M20 model 202 z 1964 roku, Fiata 125p ze "Zmienników" oraz nowoczesnego taxi-elektryka. MPK zaprezentuje również "ogórka" - znany poznaniakom autobus turystyczny.

Poznański Taksówkarz Roku

Podczas niedzielnego pikniku wśród uczestników będą losowane atrakcyjne upominki. Nagrodą główną w loterii są weekendowe pobyty w wybranych hotelach na terenie całego kraju. Do zdobycia będą również m.in. vouchery do sklepów CH Posnania, bilety wstępu do Term Maltańskich czy na baseny należące do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.