Dzień Ziemi: w Poznaniu będą zbierać śmieci. Co dostaną w nagrodę? Sprzątanie Warty, Wildy, Strzeszyna, Górczyna i Lasku Dębińskiego

Dzień Ziemi: sprzątanie Lasku Dębińskiego

Poza krzewami, cebulami, nasionami czy innymi kwiatowymi upominkami, dla dzieci i młodzieży, którzy wezmą udział, przygotowano dyplomy, które potwierdzą zaangażowanie wolontariackie.

Akcja sprzątania dwukilometrowego odcinka lasku rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 12. Zbiórka naprzeciw wjazdu do ROD Mazurek przy ul. Droga Dębińska 16. Przedstawiciele akcji zapewniają niezbędne do sprzątania przedmioty. Po wydarzeniu zaplanowany jest poczęstunek, stąd prośba organizatorów o własne kubki i łyżeczki.