Przez Poznań przebiegają tzw. drogi migracji zwierząt, dlatego na terenie miasta można spotkać dziki. Jak postępować w takiej sytuacji? Kto jest odpowiedzialny za odławianie dzikich zwierząt w Poznaniu? Gdzie zgłaszać przypadki spotkania dzikich zwierząt w mieście?

- Fajnie to wygląda, gdy się jedzie samochodem lub tramwajem. Inaczej jest z poziomu zaskoczonego przechodnia. 11 listopada tego roku syn wrócił roztrzęsiony, gdyż idąc na przystanek tramwajowy na pętli Miłostowo, został zaskoczony przez kila dorosłych dzików, które chodziły sobie po przystanku

- Pojawienie się dzików na terenach zurbanizowanych to zawsze zagrożenie. Wciąż monitorujemy tę sytuację i według naszych danych w tej chwili na terenie Poznania żyje około 250-300 dzików. One wychodzą do ludzi dlatego, że nie czują zagrożenia

Dziki w Poznaniu: jak się zachować?

- Z pewnością nie robimy sobie zdjęć, nie krzyczymy, nie zbliżamy się, a psy prowadzimy na uwięzi. Zabłąkane zwierzę jest w dużym stresie i może reagować nieracjonalnie. W przypadku dzików z tzw. populacji miejskiej sprawa ma się nieco inaczej. Zwierzęta te są przyzwyczajone do obecności człowieka i przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia

Pod koniec lipca pisaliśmy o stadzie 18 dzików biegających wzdłuż torowiska na ul. Warszawskiej. Zwierzęta udało się sfilmować Robertowi Pukowi, kierowcy MPK.Jak alarmuje jeden z naszych Czytelników, do takich sytuacji w okolicach osiedla Warszawskiego i Antoninka dochodzi coraz częściej. Podobne spotkania mogą okazać się bardzo niebezpieczne.– relacjonuje w mailu do redakcji „Głosu” pan Łukasz.Przyjęte w Poznaniu procedury zakładają, że zgłoszenia mieszkańców o pojawieniu się zwierząt na terenach zabudowanych przyjmują przez całą dobę dyżurni straży miejskiej pod numerem telefonu 986. Pozyskane informacje są weryfikowane przez strażników w terenie, a następnie okresowo przekazywane dyżurnemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, który to wysyła na miejsce wyspecjalizowaną firmę posiadającą pozwolenia no odłów i odstrzał dzikich zwierząt.– tłumaczy Maciej Kubiak z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.I dodaje: - W tym roku do końca października odłowiliśmy 83 dziki i odstrzeliliśmy 45. Odstrzały redukcyjne są realizowane tylko w przypadkach, gdy odłownia nie spełnia swojej roli, ponieważ użycie ognia w terenie zurbanizowanym jest bardzo niebezpieczne dla ludzi.Na terenie Poznania znajdują się dwie duże odłownie: na cmentarzu miłostowskim i w klinie na Antoninku, przy dolinie Szklarki. Istnieją również cztery odłownie przenośne. Najbardziej narażone na pojawianie się dzików są wschodnie tereny Poznania.Jak zachować się gdy na swojej drodze napotkamy dzika, tłumaczy Przemysław Piwecki, rzecznik prasowy straży miejskiej w Poznaniu.– wyjaśnia.Ważną sprawą jest to, żeby wyrzucane resztki jedzenia umieszczać tylko w zamykanych pojemnikach. Jeżeli jest to możliwe, także same pojemniki powinny być zabezpieczone przed dostępem zwierzyny. Dokarmiając zwierzęta, w tym dziki, sami „zapraszamy je” do częstych odwiedzin. Nawet wyrzucanie odpadów ulegających biodegradacji (np. skoszonej trawy) przyciąga dziki.

