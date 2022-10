Dzikich wysypisk w Poznaniu wciąż przybywa. Znasz takie? Zgłoś je!

Dodają: -

Początkowo wszystko wskazywało na bezkarność śmieciarza - niewyraźny zapis z kamer monitoringu przedszkola czy nieaktualny adres znaleziony w śmieciach, nie pozwoliły strażnikowi na ustalenie winnego. Dopiero przypadek pozwolił na dotarcie do sprawcy - pracownik przedszkola zauważył taki sam samochód, którym przywieziono odpady i zapisał numer rejestracyjny. Kilka dni później do siedziby Straży Miejskiej przyszedł ustalony przez strażnika kierowca, który przyznał się do podrzucenia odpadów - mandat w wysokości 500 zł oraz sprzątanie połączone z recyklingiem odpadów, to efekt współpracy na rzecz ochrony środowiska.