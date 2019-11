Dziś Black Friday 2019! Jakie promocje w Lidlu, Biedronce, Kauflandzie i Auchan? Sprawdź GAZETKI na Czarny Piątek [29.11.2019]

Specjalne oferty na Black Friday 2019 przygotowały również BIEDRONKA, JYSK, LIDL, KAUFLAND, MAKRO, SELGROS, MEDIA EXPERT i MY CENTER. Zobaczcie gazetki i sprawdźcie promocje. Znajdziecie je w galerii.

Choć tradycja Black Friday pochodzi z USA, to robi coraz większą karierę w Polsce. W tym roku Czarny Piątek przypada na 29 listopada. Właśnie na ten dzień wiele sklepów przygotowało mnóstwo promocyjnych cen. W tegorocznej edycji Black Friday biorą udział między innymi takie sklepy jak:

Czasami zdarza się, że sklepy celowo zawyżają ceny, a specjalnie na Black Friday obniżają tylko po to, aby przyciągnąć klientów.

Miłośnicy zakupowego szaleństwa twierdzą, że Black Friday to dobra okazja do upolowania w atrakcyjnych cenach przede wszystkim sprzętu elektronicznego, o ile nie są oszustwem.

Black Friday... to oszustwo?

Warto wiedzieć, do czego zobowiązani są sprzedawcy, a tym samym, jakie mamy prawa.

Czy mogę reklamować towar?

Tak, jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania rzeczy. Chyba, że towar został przeceniony ze względu na wadę i jest to wyraźnie powiedziane – takiej wady reklamować nie możesz.

_Czego mogę żądać przy reklamacj_i?

Możesz żądać naprawy, wymiany towaru lub obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi rozpatrzyć taką reklamację w ciągu 14 dni – jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeżeli wada jest istotna, możesz żądać nawet odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację najlepiej posiadać dowód zakupu.

Czy mogę zwrócić produkt?

Możliwość zwrotu zależy od dobrej woli sprzedawcy i to on określa warunki. Warto spytać o to przed zakupem.