Edison Festival 2023: Tacy artyści wystąpią na festiwalu. Poznaliśmy nazwiska! Sprawdź program, bilety, terminarz

Edison Festival 2023: Lokalizacja

Edison Festival już po raz piąty odbywa się na terenie Best Western Hotel Edison, w otoczeniu Jeziora Kierskiego, które gwarantuje malowniczą scenerię i pozwala wyrwać się z miejskiego zabiegania. Jednocześnie to zaledwie kwadrans jazdy samochodem od centrum Poznania, więc jest to idealne miejsce na weekendowy wypoczynek, relaks i muzyczną zabawę przy dźwiękach najlepszej muzyki.

Nadchodząca edycja festiwalu to muzyczne spotkanie z tuzami polskiej sceny muzycznej, których charakterystyczny styl i emocjonalność przyciągają tysiące fanów. Nie zabraknie też „muzycznych odkryć”, od które Edison Festival dba od pierwszej edycji.