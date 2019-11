Edyta Górniak z akustycznym koncertem w Sali Ziemi w Poznaniu. Kiedy wystąpi?

Jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek zaśpiewa swoje najnowsze piosenki, wielkie przeboje i utwory rzadziej wykonywane. Wszystkie w wersji akustycznej.

Edyta Górniak to nie tylko wokalistka, ale również kompozytorka, autorka tekstów i producentka. Poznań ma dla niej szczególne znaczenie, wszak to właśnie tutaj, w Scenie na Piętrze w 1989 roku, zadebiutowała pochodzącą z repertuaru Sam Brown piosenką „Stop”, w programie telewizyjnym Zbigniewa Górnego „Śpiewać każdy może”. Od tamtego momentu, gdy tylko bywa w Poznaniu, a lubi tu przyjeżdżać, wspomina tamte chwile. Jak wspominała w wywiadzie dla „Głosu”, tamten moment pamięta doskonale do dziś.

Potem piosenkarka trafiła do musicalu „Metro” i w 1994 roku, jako pierwsza reprezentantka Polski, wystąpiła w Festiwalu Piosenki Eurowizji. Śpiewając piosenkę „To nie ja” zajęła drugie miejsce. Żaden polski wykonawca do tej pory nie osiągnął lepszego rezultatu. W 1997 roku Edyta Górniak rozpoczęła międzynarodową karierę. Jej pierwsza anglojęzyczna płyta rozeszła się w całej Europie w nakładzie pół miliona egzemplarzy.