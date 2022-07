Egzamin na prawo jazdy. Ile trzeba czekać?

W okresie letnim dużym zainteresowaniem cieszą się też egzaminy na jednoślady (kategoria A, A1, A2, AM). Tutaj również na czele stawki jest Białystok (18.07) i Kielce (19.07), a tuż za nimi jest Rzeszów (21.07) i Olsztyn (21.07). Najbardziej odległe terminy na egzaminy na motocykle ma Kraków (23.08), Poznań (11.08) i Łódź (11.08).

Krótszy okres oczekiwania czeka na kierowców pojazdów ciężarowych (kat. C). W lipcu najszybciej zapraszają kierowców Białystok (19.07), Rzeszów (20.07), Olsztyn (20.07) oraz Kielce (21.07). Najdalsze terminy mają obecnie Kraków (01.09), Wrocław (23.08), Gorzów Wielkopolski (5.08) oraz Gdańsk (8.08).

Protest egzaminatorów, który zakończył się w poprzednim tygodniu spowodował odwołanie wielu egzaminów co przesunęło pechowców, których to dotknęło na koniec kolejki. O ile w ośrodkach, w których kolejek praktycznie nie ma (np. Białystok, Olsztyn czy Rzeszów) w takim Wrocławiu lub Krakowie oznacza to czasami przesunięcie szansy na zdobycie upragnionego prawa jazdy o około miesiąc. Sytuację mogą skomplikować kolejne protesty, które egzaminatorzy już zapowiedzieli o ile ministerstwo infrastruktury nie rozpocznie rozmów w sprawie podwyżek i źródeł ich sfinansowania.