Egzamin ósmoklasisty 2020: Język niemiecki - ODPOWIEDZI, ARKUSZ i ZADANIA. Co było na teście 18.06.2020?

8 klasa egzamin 2020: test z języka niemieckiego ósmoklasiści rozwiążą 18 czerwca 2020 roku. To jest drugi obowiązkowy egzamin na koniec szkoły podstawowej. Ze względu na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu ósmoklasisty, w jakim pierwotnie miał się on odbyć - czyli 23 kwietnia.

W tym roku w związku z pandemią Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza dodatkowy próbny egzamin dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych, by mogli lepiej przygotować się do kwietniowego testu, od którego zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Egzamin odbywał się zdalnie, a każdy uczeń na własną odpowiedzialność rozwiązywały go w domu. Później można było się sprawdzić z kluczem CKE. Który wraz z arkuszem jest opublikowany też na stronie Głosu Wielkopolskiego.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty czerwiec 2020