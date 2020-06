Egzamin ósmoklasisty 2020: Uczniowie i nauczyciele muszą mieć maski? Szkoły w Poznaniu przygotowują się do egzaminów

W podstawówce trwają przygotowania do przeprowadzenia egzaminu. Wicedyrektor tłumaczy, że będą musiały zostać zachowane szczególne środki ostrożności związane z przybywaniem uczniów do szkół.

- Przygotowania trwają już dwa tygodnie. Musieliśmy m.in. stworzyć mapki ustawienia stolików w salach. Doszły do nas również informacje, że uczniowie w momencie wejścia do szkoły poza maseczkami powinni mieć także rękawiczki. Po wejściu do budynku muszą odkazić ręce, a na samym egzaminie nie ma konieczności siedzenia w masce. Dyrektor zaleca jednak, by nauczyciele w czasie egzaminu mieli zakryte usta i nos. Nie jest to konieczność, a jedynie rekomendacja, a więc członkowie komisji również będą mogli zdjąć maski na sali. Ponadto absolwenci zostaną podzieleni na grupy tak, by w czasie przybywania do szkoły nie tworzyć tłumu - podkreśla Alicja Kaliszewska.