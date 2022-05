Egzamin ósmoklasisty 2022: matematyka. ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Co było na egzaminie z matematyki 25 maja 2022?

Egzamin ósmoklasisty 2022

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Zwykle odbywał się on w kwietniu, ale ze względu na pandemię COVID-19 – tak jak w ubiegłym roku – został przeniesiony na maj. Również przez pandemię, tak jak rok temu, jest on przeprowadzany zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, a nie zgodnie z podstawą programową. Z tego względu uczniowie mają mniej zadań do rozwiązania oraz mniejszy materiał do opanowania.