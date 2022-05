Egzamin ósmoklasisty matematyka 2022. ODPOWIEDZI. Co było? O co pytano? Tu sprawdzisz odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z matematyki

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - MATEMATYKA - ODPOWIEDZI 2022. W środę, 25 maja swoją wiedzę z matematyki sprawdzają uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych podczas egzaminu ósmoklasisty 2022. Jeszcze tego samego dnia, tuż po godzinie 13 opublikujemy odpowiedzi do arkusza z matematyki. Przygotują je nauczyciele z zaprzyjaźnionych poznańskich szkół. Sprawdzisz je w tym artykule!

Egzamin ósmoklasisty 2022

W tym roku do egzaminu zostało zgłoszonych ponad 502 600 uczniów z prawie 12 600 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 507 000 arkuszy. W związku z panującą wojną w Ukrainie MEiN umożliwił zdawanie także ukraińskim uczniom, których zostało zgłoszonych ok. 7 150 z ok. 2 500 szkół.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Zwykle odbywał się on w kwietniu, ale ze względu na pandemię COVID-19 – tak jak w ubiegłym roku – został przeniesiony na maj. Również przez pandemię, tak jak rok temu, jest on przeprowadzany zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, a nie zgodnie z podstawą programową. Z tego względu uczniowie mają mniej zadań do rozwiązania oraz mniejszy materiał do opanowania.

Egzamin ten jest obowiązkowym etapem, bez którego nie można ukończyć podstawówki. Natomiast nie można go nie zdać. Jego wyniki mają jednak znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich. Zwolnieni są z niego tylko laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - matematyka - odpowiedzi

Podczas egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który trwa 100 minut, uczniowie mają do rozwiązania 19-20 zadań - zamkniętych i otwartych. Za prawidłowe odpowiedzi można uzyskać 25 punktów.