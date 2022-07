„Egzotyczne” wakacje w Polsce. 15 miejsc nad Wisłą, w których poczujecie się jak w Egipcie, na Malediwach, a nawet w Disneylandzie Emil Hoff

Wakacje 2022 niestety nie należą do najtańszych. Zagraniczne wyjazdy są trudne nie tylko z powodu wysokich cen, ale też chaosu na lotniskach, spowodowanego falą strajków. Na szczęście są w Polsce miejsca, które wyglądem i atmosferą przypominają najbardziej egzotyczne zakątki świata. Gdzie można znaleźć polskie Malediwy, Egipt, Meksyk, a nawet Disneyland? Gdzie w Polsce jest jak w Rio albo jak w Teksasie? Gdzie można się poczuć jak w Wielkim Kanionie Kolorado? Zapraszamy do galerii najbardziej „egzotycznych” miejsc w Polsce, w sam raz do odwiedzenia w wakacje czy urlop 2022.