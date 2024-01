W czwartek, 18 stycznia ekipa remontowa z programu "Nasz Nowy Dom" rozpoczęła wielką metamorfozę jednego z domów w Lulinie, małej miejscowości niedaleko Obornik. "Nasz Nowy Dom" to znany program, emitowany od 2013 roku na antenie Polsatu. Prowadzącą programu jest Elżbieta Romanowska.

O samym mieszkaniu, które jest w trakcie remontu, nie możemy zbyt wiele powiedzieć. Na prośbę ekipy remontującej nie zdradzimy żadnego szczegółu z trwającej w tej chwili metamorfozy – nie chcemy też zepsuć niespodzianki rodzinie, która już niebawem zamieszka w całkiem nowym domu.

Odwiedziliśmy to miejsce i porozmawialiśmy z ekipą programu, którzy akurat mieli przerwę w pracy.

-Na temat samej rodziny nie wiele wiemy, kiedy przyjechaliśmy to ich już nie było, wiem że jest to małżeństwo z dwójką dzieci. Teraz jesteśmy trzeci dzień, w poniedziałek kończymy. W czwartek wyrzuciliśmy meble, pracuje nas tutaj 18-naścioro, a pracujemy od rana do późnych godzin wieczornych. Mieszkańcy Lulina są niesamowici. Przynoszą nam jedzenie i gorące napoje. Pani sąsiadka codziennie rano odwiedza nas z gorącą kawą i herbatą. Świetna i gościnna społeczność - mówiła ekipa remontowa programu "Nasz Nowy Dom"