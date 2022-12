Ekologiczna Gmina. "Ziemię powinniśmy pozostawić w stanie niepogorszonym". Nagrodzono najbardziej ekologiczne gminy w Wielkopolsce [ZDJĘCIA]

Poznaliśmy najbardziej ekologiczne gminy w Wielkopolsce

- Podejmowaliście Państwo działania związane z ekologią, kiedy jeszcze nikt nie przypuszczał jak ważne mogą one być dla nas i mieszkańców nagrodzonych gmin - przemawiał do laureatów prezes makroregionu Wielkopolska, Kujawsko - Pomorskie Polska Press Grupy, Marek Ciesielski. - Samodzielność energetyczna, związana przede wszystkim z alternatywnymi źródłami energii, może być najlepszą obroną przed zakusami innych - podkreślił.

Kryteriami wyboru najbardziej ekologicznych gmin w poszczególnych kategoriach były suma wypłaconych pieniędzy na: zrealizowane przez gminę przedsięwzięcia proekologiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, działania z zakresu efektywności energetycznej, przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane przez wszystkie podmioty na terenie gminy oraz liczba umów wypłaconych na przedsięwzięcia proekologiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W ramach programu Czyste Powietrze wyróżniono te gminy, w których było najwięcej umów i miały one najwyższa wartość, przeliczając na jednego mieszkańca. Ranking odnosił się do lat 2017-2021.

Wsparcie WFOŚiGW

- Najważniejsza jest aktywność. Nie trzeba być wielką gminą, z dużym budżetem , aby aktywnie wspierać działania proekologiczne - podkreślała Jolanta Ratajczak, Prezes Zarządu WFOŚiGW. W swoim wystąpieniu podczas gali wymieniała najważniejsze programy wsparcia realizowane przez fundusz. Są one związane z energetyką odnawialną, wspieraniem małej retencji, budowaniem systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków w mniejszych gminach, usuwaniem rakotwórczego azbestu, regeneracją gleb, wsparciem służb ratowniczych oraz edukacją proekologiczną.

Działania te są podejmowane we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najważniejszym z nich jest program "Czyste Powietrze", w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu. Łącznie w Wielkopolsce do tej pory podpisano ponad 37 tys. umów o łącznej wartości blisko 650 mln zł. - Program ten jest realizowany w Wielkopolsce w 100 proc. Co roku chętnych jest tak wielu, że żadna złotówka na ten cel nie jest zwracana - dodała Jolanta Ratajczak.