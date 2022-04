Ekstremalna Droga Krzyżowa 2022. W Wielkopolsce jest aż 80 tras. Gdzie i kiedy Ekstremalne Drogi Krzyżowe wyruszają z Poznania? Sylwia Rycharska

Łukasz Kaczanowski / zdjęcie ilustracyjne

Czas Wielkiego Postu jest szczególnie ważny dla katolików. W tym czasie m.in. odbywają się nabożeństwa pasyjne. Należą do nich drogi krzyżowe, odtwarzające drogę Męki Pańskiej, od Piłata na wzgórze Golgoty, gdzie Jezus został ukrzyżowany. W ostatnim czasie w Polsce coraz popularniejsza staje się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Część tras EDK rusza 8 kwietnia z Poznania i innych miejsc w Wielkopolsce. Skąd dokładnie? Co to jest w ogóle Ekstremalna Droga Krzyżowa?