Ekwador w Manieczkach: Najsłynniejsza dyskoteka techno w Polsce! Oto historia jej wzlotu i upadku

- 12-letni synek mojej znajomej - bywalczyni klubu zobaczył to w internecie i zawołał: "Mamo! Ekwador sprzedają, a ja tam jeszcze nie byłem" - śmieje się właścicielka klubu. Kiedy interes ruszał nikt nie przypuszczał, że kilkanaście lat później, ktoś będzie mówił o tym miejscu "świątynia".

Legendarny Bajer wynajął salę

Kamień węgielny pod nią położył nie kto inny, tylko Jan Bajer, bo to on, twórca wzorcowego PGR wydzierżawił upadające sklepy rodzinie, która do dziś prowadzi klub.