Elon Musk zarabia ponad 430 milionów dolarów dziennie! Poznaj inne ciekawostki na temat życia wynalazcy, przedsiębiorcy i biznesmena OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Elon Musk pochodzi z Afryki Południowej i urodził się w Pretorii. Jego ojciec Errol jest Afrykanerem, natomiast matka, Maye pochodzi z Kanady. Jako dziesięciolatek kupił swój pierwszy komputer i nauczył się na nim programować.

Elon Musk to jeden z najważniejszych przedsiębiorców i innowatorów naszych czasów. Założyciel i dyrektor generalny firmy Tesla, Inc., SpaceX, SolarCity i Neuralink, Musk znany jest z dążenia do przyspieszenia procesu przejścia na ekologiczne źródła energii oraz rozwoju nowych technologii transportu, w tym rakiet kosmicznych. Jego celem jest nie tylko poprawa jakości życia na Ziemi, ale także kolonizacja Marsa. Musk jest także znany z swojego kontrowersyjnego stylu zarządzania i ambicjonalnych planów, co czyni go jednym z najważniejszych i najciekawszych ludzi biznesu współczesnego świata.