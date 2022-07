Emeryci dostaną zwrot podatku! Oto kwoty i dokładne wyliczenia!

Polski Ład. Obniżka PIT do 12 procent

1 lipca wchodzi w życie poprawiony Polski Ład. Najważniejsze łaty, jakie wprowadził rząd, to obniżenie PIT z 17 do 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Efekty obniżek stawek seniorzy zobaczą wraz z pierwszymi lipcowymi przelewami na kontach. Osoby mające świadczenia od 2500 zł do 9500 zł, mogą spodziewać się większych wypłat na rękę.