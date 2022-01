Emerytura 2022. Oto najlepsze sposoby na zwiększania swojego świadczenia emerytalnego

Emerytury to świadczenia wypłacane seniorom, którzy osiągnęli wiek emerytalny i nabyli uprawnienia, aby taką emeryturę dostać. Niestety wysokość emerytury uzależniona jest od składek, które przez okres pracy wpłacane były do ZUS na nasze emerytalne konto. Czasem okazuje się, że emerytura będzie bardzo niska. Jak zatem zwiększyć naszą emeryturę? Kiedy musimy o tym pomyśleć i co musimy zrobić, aby dostawać więcej? Sprawdźcie. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne