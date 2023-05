Emerytura 2023: Ile można dorobić na emeryturze? Są nowe limity - sprawdź

W przeciwieństwie do emerytów w krajach Europy Zachodniej, którzy mogą cieszyć się podróżami i spokojnym życiem, polscy emeryci muszą płacić podatek dochodowy od swojej emerytury oraz opłacać składki do ZUS lub KRUS. W takiej sytuacji nie jest zaskoczeniem, że wielu emerytów i rencistów podejmuje pracę zarobkową, dopóki ich siły na to pozwalają. Mają oni prawo do prowadzenia działalności zarobkowej, jednak przekroczenie limitów dodatkowych zarobków może skutkować obniżeniem emerytury lub renty.