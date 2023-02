Emerytura rolnicza od 1 marca 2023 będzie rekordowo wysoka, jak na KRUS. Stawka po waloryzacji

Czy trzeba złożyć wniosek o dodatek do emerytury za podwyższone składki?

Dodatek do emerytur KRUS dla tych, którzy płacą podwójne lub dodatkowe składki

W życie wchodzi ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jak już wspomnieliśmy, od 1 marca emerytura podstawowa będzie podwyższona do 90 proc. najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych (czyli tej wypłacanej przez ZUS). Wzrośnie do kwoty 1429,60 zł (wzrost o 345,02 zł).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaznacza, że spowoduje to znaczący wzrost wszystkich wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

Przeczytaj też:Zmiany w wyjazdach do sanatorium KRUS. Od 2023 roku mogą jechać emeryci i opiekunowie osób niepełnosprawnych

Przeciętna miesięczna liczba pobierających emerytury i renty z KRUS wynosiła w 2022 roku 994 511 osób, a przeciętna miesięczna wysokość emerytury to 1507,92 zł. Dodatki do emerytur i rent to m.in. (aktualnie obowiązujące stawki, od 1 marca 2022):