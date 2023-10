Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku - sprawdź, ile otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [WYLICZENIA]

Waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku: Co oznacza to dla najniższej emerytury? W wyniku drugiej decyzji o waloryzacji emerytur i rent w tym roku, począwszy od 1 marca 2024 roku, najniższa emerytura osiągnie poziom 1 783,82 zł brutto, co przekłada się na 1 623,28 zł na rękę.

PIXABAY