Emerytury stażowe od A do Z. Na czym polega to świadczenie i czy wejdzie w życie? To powinieneś wiedzieć o emeryturze bez względu na wiek Justyna Madan

Główną zmianą jest rezygnacja z wieku emerytalnego na rzecz stażu pracy. Czy to dobre rozwiązanie? Jest na pewno korzystne dla osób, które karierę zawodową zaczęły w bardzo młodym wieku. Rozwiązanie ma jednak również wady, szczegóły znajdziesz w artykule.

Emerytura stażowa zacznie obowiązywać w 2022 roku? Póki co nie ma na to zbyt dużych szans. Sprawdzamy jednak na czym polega to rozwiązanie. Chodzi o to, że o świadczenie można ubiegać się na podstawie przepracowanych lat, bez względu na osiągnięty wiek. Póki co, jest to obywatelski projekt ustawodawczy złożony do Sejmu przez NSZZ Solidarność, działacze zaczęli zbierać podpisy pod inicjatywą już w lipcu 2021 roku. Zanim jednak, jeśli w ogóle, emerytury stażowe wejdą w życie, sprawdzamy na czym dokładnie miałyby polegać i na jakiej zasadzie działać. W artykule znajdziecie wszystko, co o emeryturach stażowych powinniście wiedzieć.