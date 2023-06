Najmłodsi uczestnicy, w wieku od 1 do 8 lat startowali w konkurencjach triathlonowych, starsi zawodnicy od 9 do 15 lat brali natomiast udział w aquathlonie, ale to nie wszystko. Oprócz startów indywidualnych sportowe rodziny czekała nie lada gratka, bo na poznańskiej Chwiałce odbyły się się także sztafety rodzinne w ramach Family Poznań Aquathlon, konkurencji promującej sport, zabawę i integracje. Drużyny złożone z dzieci i rodziców rywalizowały w ramach wyścigu w dwóch dyscyplinach: pływaniu i biegu. Specjalny system liczenia punktów pozwalał na zachowanie zasady fair-play i beztroskiej rywalizacji.

Celem zawodów Enea Junior Poznań Triathlon jest nie tylko pojedynek "małych ludzi z żelaza", to także rozpowszechnianie sportu, jako formy spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja multisportu w Polsce. Dla wielu zawodników był to pierwszy start w triathlonie i aquathlonie.