Od 23 do 25 kwietnia 2020 roku odbędzie się w Poznaniu siódma edycja Enea Spring Break. To największy showcase’owy festiwal w Polsce, podczas którego młode, obiecujące zespoły występują na scenie obok najbardziej znanych polskich artystów. Kto wystąpi na festiwalu?

Pierwszych wykonawców tego wydarzenia już znamy. Są nimi m.in. Mrozu, Król, Julia Marcell, Joulie Fox, JAVVA, Cinemon, Ugla, Bez, The Walkers, Eliza A. Tkacz, Mery Spolsky, Natalia Przybysz i Bukowski.Po raz pierwszy na Enea Spring Break odbędzie się akcja Popkiller: Młode Wilki 7 Showcase. Polega ona na selekcji, wyróżnieniu, a także wsparciu promocyjnym najciekawszych, młodych talentów na polskiej scenie hip hopowej. Podczas Enea Spring Break wystąpią: Karian, Opał, Augustyn i Koza. Lista ta ciągle jest jeszcze otwarta, bowiem wykonawcy, którzy chcieliby wziąć udział w Enea Spring Break 2020 mogą do końca stycznia przesłać swoje zgłoszenia na adres e-mail zespoły@spring-break.pl.Festiwal jak zawsze odbędzie się w kilkunastu miejscach Poznania i jak co roku oprócz koncertów odbędą się także warsztaty, panele dyskusyjne i spotkania z ludźmi z branży muzycznej. Ciekawych wydarzeń nie zabraknie, a lista wymienionych wykonawców świadczy o tym, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród tych, którzy już zapowiedzieli swój udział w imprezie są reprezentanci rocka alternatywnego, muzyki pop, rhythm and bluesa, folku i innych gatunków.Karnet na trzy dni kosztuje 120 zł. Można go kupić na stronie e.bilet.pl

