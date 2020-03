Epidemia koronawirusa pustoszy sklepy w Poznaniu! To tylko chwilowy impuls - przekonuje badacz

Na sklepowych półkach w Poznaniu pustki. Brakuje przede wszystkim makaronu, ryżu, jajek, mydła i papieru toaletowego. Powód? Epidemia koronawirusa. Czy ten obraz zostanie z nami na dłużej? Czy jest to tylko chwilowy trend i efekt nadmiernej paniki?

Dlaczego ludzie w związku z epidemią koronawirusa ruszyli masowo do sklepów, wykupując wszystkie produktu z długą datą przydatności oraz artykuły higieniczne?

– Odpowiedzi na to pytanie należy doszukiwać się w psychologii społecznej i tym, w jaki sposób inni ludzie wpływają na nas, na nasz sposób myślenia, emocje i postawy – uważa dr Andrzej Szymkowiak z Katedry Handlu i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wskazuje on na to, że w momencie wejścia do marketu, gdy widzimy, że ludzie panicznie kupują całą masę produktów, mamy do wyboru dwie reakcje.

– Możemy negować zasadność takiego zachowania lub podążać za tłumem – mówi dr Andrzej Szymkowiak. Gdy widzimy puste półki w poznańskich dyskontach, to możemy odnieść wrażenie, że zdecydowana większość osób wybrała tę drugą opcję. Brakuje przede wszystkim makaronu, ryżu, jajek, mydła i papieru toaletowego, w tym momencie są to już towary deficytowe. Niewiele lepiej sprawa ma się, jeśli chodzi o olej, mąkę, cukier i zupki w proszku.

– Przecież to paranoja, to już mój trzeci sklep i nie mogę zdobyć papieru toaletowego. Zaczynam się zastanawiać, czy nie przegapiłam odpowiedniego momentu na zrobienie zapasów – mówi pani Monika, którą spotkaliśmy w jednym z dyskontów na poznańskim Grunwaldzie. – W najbliższych 24-48 godzinach sytuacja będzie się uspokajać, a gdy ludzie zobaczą, że nie ma problemu z dostępnością produktów, bo są one na bieżąco uzupełniane, to sytuacja wróci do normy – przewiduje dr Andrzej Szymaniak.

Jego zdaniem największy wpływ na panikę konsumentów miały zarówno wtorkowe wydarzenia związane z decyzją rządu o odwołaniu imprez masowych, jak również zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków w Poznaniu.

– Ostatnie dni w Polsce, te wszystkie zmiany i decyzje na poziomie organizacyjnym były bardzo dużym impulsem, który zmobilizował ludzi do tego, by ruszyli masowo do sklepów - argumentuje dr Andrzej Szymaniak. Ekspert Uniwersytetu Ekonomicznego zwraca również uwagę na inny istotny aspekt wszechobecnej paniki. – Spodziewam się tego, że za moment będziemy mieli do czynienia z wysypem ofert typu sprzedam mąkę i ryż, na różnych internetowych portalach aukcyjnych, oczywiście za duże pieniądze. Podobnie było już przecież w przypadku masek ochronnych - przekonuje dr Andrzej Szymaniak.

W takiej sytuacji konsumenci powinni zachować czujność i wykazać się sporą nieufnością i zdrowym rozsądkiem. Sklepy mogą wprowadzić również pewne zaostrzenia np. wpuszczanie ograniczonej liczby osób w jednym momencie. Pamiętajmy jednak, że mamy do wyboru sklepy internetowe.

