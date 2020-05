Epidemia koronawirusa w Polsce wygasa? Szumowski: cieszę się, że ludzie przestają się bać

W czwartek, 14 maja minister zdrowia Łukasz Szumowski był gościem porannej audycji w RMF FM. Szef resortu przekonywał, że Polska jest w coraz wygodniejszej sytuacji, jeśli chodzi o wskaźnik zakażeń koronawirusem. Szumowski sugerował wręcz, że epidemia w kraju zaczyna powoli wygasać:

- Jeżeli wskaźnik reprodukcji wirusa, który mówi, ile osób zaraża jedna osoba, spada poniżej jeden, to znaczy, że epidemia zaczyna wygasać. W tej chwili mamy zero dziewięćdziesiąt parę, więc to jest troszeczkę poniżej jeden - mówił minister zdrowia.