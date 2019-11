Europalety – najczęściej stosowane palety i ich funkcje

Palety – niezastąpiony element logistyki

Pierwsze palety powstały dość dawno, są stosowane od II wojny światowej. Cały czas wykorzystuje się je w magazynach i podczas transportu. Obecne palety są o wiele doskonalsze niż ich pierwowzór, a na dodatek mogą być wykonane z różnych materiałów. Najpopularniejsza jest drewniana paleta euro, ale dostępne są również plastikowe i metalowe. Rozróżnia się kilka wiodących rodzajów palet, jednak na pierwszym miejscu pozostaje europaleta poznań. Na terenie Europy najczęściej wykorzystuje się palety o wymiarach 1200 × 800 mm, ale na innych kontynentach mogą być stosowane inne rozmiary.

Funkcje, jakie pełnią palety

Paleta jest rodzajem platformy na niewielkim podniesieniu. Jest przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów. Ułatwia załadunek i rozładunek. Zapewnia stabilne podłoże dla mniejszych produktów i umożliwia wygodne transportowanie ich dużej ilości, a także bezproblemowe dostarczanie tych o dużych wymiarach i nieforemnych kształtach. Konstrukcja palet jest dostosowana do łatwego przenoszenia przy pomocy wózków widłowych i innych podnośników. Podczas transportu na duże odległości pełnią funkcję ochronną. Trudno sobie wyobrazić dowiezienie towaru do celu w ustalonym czasie i w nienaruszonym stanie bez zastosowania palet. Nie zawsze trzeba sięgać po nowe palety euro w Poznaniu. W wielu przypadkach sprawdzą się używane, które zostały naprawione przez licencjonowaną firmę i przekazane do odsprzedaży. Firmy prowadzące skup i sprzedaż palet oferują wersje różnej jakości, co pozwala na obniżenie kosztów zakupu. W punktach skupu, takich jak TEFRA, można również kupić nowe palety.

Jakimi właściwościami powinny charakteryzować się europalety?

Europalety są najpopularniejszym rodzajem palet w Polsce i Europie, a zostały zaprojektowane z myślą o potrzebie standaryzacji wykorzystania palet, aby przestrzeń magazynowa i transportowa mogły być lepiej wykorzystywane. Wymagania, jakie spełniają również europalety w Poznaniu, określa europejska norma UNE-EN 13698-1. Według niej palety powinny mieć wymiary 1200 × 800 mm. Podane wymiary to wielokrotność standardowych pojemników skrzyniowych z tworzywa sztucznego, co ułatwia układanie produktów na paletach. Waga europalet wynosi około 25 kg. Nośność europalety jest zależna od sposobu rozłożenia ładunku i oscyluje w granicach 1000-1500 kg. Gdy mowa o wariancie, który stoi nieruchomo na stabilnym podłożu, tzw. nośność statyczna wynosi 4000 kg. Palety euro mają z boku oznaczenie EUR. Ich wytwarzaniem mogą zajmować się wyłącznie licencjonowani producenci, a naprawami licencjonowane firmy. Nieprzestrzeganie obowiązujących norm prowadzi do utraty prawa do ich produkcji lub naprawy.