Eurowizja 2023: Kto będzie reprezentował Polskę? Mamy listę kandydatów! Wśród nich Maja Hyży, Skolim, Filip Sterniuk

Eurowizja 2023. Kiedy? Gdzie się odbędzie?

Już teraz wiadomo, że udział w konkursie weźmie 37 krajów. Zabraknie za to reprezentanta Macedonii Północnej. Ponadto, z powodu kryzysu energetycznego ze startu zrezygnowali także reprezentanci z Bułgarii i Czarnogóry .

Eurowizja 2023 odbędzie się 9 i 11 maja 2023 roku. Najpierw będą mieć miejsce dwa półfinały, z których zostaną wybrani finaliści. Wielki finał z kolei zaplanowany jest na 13 maja. Miejscem, w którym wybrzmi muzyka, jest M&S Bank Arena w Liverpoolu. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem United by Music.

Eurowizja 2023: zmiany w głosowaniu

Eurowizja 2023 będzie pierwszym od lat konkursem, w którym nastąpią znaczące zmiany w systemie głosowania. Co się zmieni? O tym, kto awansuje do finału, zdecydują jedynie widzowie, a nie jak do tej pory także jury. Ponadto, po raz pierwszy wpływ na wybór zwycięzcy konkursu będą mieć też fani konkursu z całego świata. Będą mogli oni oddać swoje głosy online.