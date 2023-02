Eurowizja 2023: preselekcje. Kto pojedzie z Polski? Znamy nazwiska finałowej 10!

Eurowizja 2023: polskie preselekcje. Kiedy?

Polskie eliminacje do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędą się już 26 lutego o 17:30. Koncert będzie można obejrzeć na antenie TVP1.

Tak, ale tylko wtedy, gdy Polska wejdzie do finału

Tak, ale tylko wtedy, gdy Polska wejdzie do finału

Eurowizja 2023: kto będzie reprezentował Polskę?

Do 10 lutego można było nadsyłać zgłoszenia do reprezentowania Polski w konkursie Eurowizji. Łącznie pojawiło się ponad 300 chętnych, którzy byli gotowi zaśpiewać przed światową publicznością. Organizatorzy wybrali już jednak dziesiątkę wykonawców. To oni wystąpią w preselekcjach 26 lutego o godz. 17:30.

O wynikach zadecydują jury oraz widzowie.

Wśród nazwisk, które pojawiły się na liście, można wskazać osoby, które już wcześniej wyrażały swoją chęć wystąpienia w Eurowizji. Kto wystąpi podczas polskich preselekcji? Jakie piosenki zostały zgłoszone do Eurowizji?