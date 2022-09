Ewelina Lisowska wróciła z niesamowitych wakacji. Podzieliła się wrażeniami na Instagramie i TikToku. Jaki lęk udało jej się przełamać?

Ewelina Lisowska przyciąga coraz więcej fanów. Na TikToku ma ich pół miliona

Ewelina Lisowska to polska wokalistka, która karierę zaczęła od przebojowych występów w programie „X Factor”, w którym doskonaliła się pod okiem Tatiany Okupnik. Dziś ma na koncie cztery albumy solowe, 15 singli i wiele nagród muzycznych. Występowała także w popularnych programach rozrywkowych, jak „Taniec z Gwiazdami” i „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Ewelina Lisowska cieszy się dużą popularnością, a jej fani są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Piosenkarka ma ponad 280 tys. obserwujących na Instagramie i aż 500 tys. fanów na TikToku.

To nie dziwi – sama Lisowska chętnie używa mediów społecznościowych, by na bieżąco informować swoich fanów o tym, co dzieje się w jej życiu i karierze. Piosenkarka regularnie zamieszcza zdjęcia na Instagramie i humorystyczne filmiki na TikToku.