Fabryka Pojazdów Szynowych wciąż zwiększa zatrudnienie. Kontrakt z PKP Intercity na modernizację 90 wagonów

Nowe wagony będą wyposażone we wszelkie nowoczesne udogodnienia takie jak klimatyzacja, toalety z zamkniętym obiegiem nieczystości, system informacji pasażerskiej czy wygodne, 6-ciomiejscowe przedziały. Będą obsługiwały pociągi w całej Polsce. Wartość całego zamówienia to 494,8 mln zł brutto. Zamówienie pozwoli na dalszy rozwój producenta wagonów, zatrudniającego ponad 400 osób.

Nowi pracownicy poszukiwani

- Ten zakład nie istnieje bez kompetencji związanych z pracownikami. To jest dla nas oczywiste - mówił Krzysztof Laskowski, prezes zarządu H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. - Tu nic się nie odbywała przez roboty, tylko poprzez ludzi. Ich wiedzę, zaangażowanie. Także na tym mocno pracujemy i mamy nadzieję, że to się uda zrealizować - dodaje. Można to zauważyć chociażby śledząc liczbę ogłoszeń o pracę, publikowanych na stronach Fabryki.