Facebook: Wpisz te słowa i ZOBACZ, CO SIĘ STANIE

Facebook co jakiś czas wprowadza małe nowości, czy to w pasku reakcji, czy też w messengerze. Animacje w komentarzach, to coś do czego pomału możemy się przyzwyczaić. Co się stanie, gdy wpiszemy konkretne słowa? Na przykład "xoxo", "gratulacje", "dasz radę!" lub "powodzenia"? Facebook stale poszerza słowa w puli, które są podkreślane dodatkowym kolorem i animacją. Zobacz, co się stanie, gdy je wpiszesz!

Kolorowe komentarze na Facebooku Wystarczy wpisać pod postem komentarz z konkretną frazą, a nasz wpis zacznie się wyróżniać wśród innych. Oprócz kolorowych literek pojawi się również krótka animacja - inna dla każdego dla każdego ze statusów. Strzelające konfetii i balony lecące w górę po napisaniu komentarza "gratulacje" to tylko jeden z przykładów. Funkcjonalność na Facebooku budzi zainteresowanie użytkowników i ożywia ich ekrany. Zobacz w galerii, co stanie się, gdy wpiszesz konkretną frazę w komentarzu: Słowa kluczowe dostępne są jednak nie zawsze dla wszystkich. Czasami może być potrzebna aktualizacja aplikacji na smartfonie. Facebookowe nowości na różne okazje Facebook już zaskakiwał nowościami wprowadzając na przykład kwiatek, jako reakcję, która została zaprezentowana użytkownikom z okazji Dnia Matki. Kwiatek wyrażał wdzięczność dla mam. Kolejną z reakcji była tęcza, którą serwis społecznościowy wprowadził w czasie miesiąca LGBT. Swoje miejsce w kolorowych animacjach ma na Facebooku również Harry Potter - a entuzjaści słynnej Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie również zobaczą specjalnie przygotowane animacje na hasła: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, czy Slytherin.