„Fajne i fascynujące miejsce”. Brytyjska dziennikarka zachwyca się Lublinem. Które miejsca i atrakcje miasta poleca zagranicznym turystom?

Dziennikarka the Guardian odwiedziła Lublin. Jak spodobało jej się polskie miasto?

Brytyjska dziennikarka Neelam Tailor z wpływowego portalu The Guardian wybrała się na wycieczkę do Lublina, by pokazać, że Polska to nie tylko Kraków, Gdańsk i Warszawa.

Miasto zrobiło na niej bardzo dobre wrażenie. Napisała, że:

- Lublin to fajne i fascynujące miejsce do tego, by doświadczyć bogatej i innowacyjnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Polski.

Dziennikarce przypadła do gustu różnorodność architektoniczna Lublina: renesansowa starówka z pastelowymi kamienicami, przypominająca plac we włoskim miasteczku, gotycki zamek i brutalistyczne pasaże handlowe.

Jednak to nie kamienie, lecz żywa tkanka miasta, bogate życie kulturalne Lublina najbardziej przypadło Tailor do gustu. Nie bez znaczenia jest fakt, że Lublin został ogłoszony Europejską Stolicą Młodzieży 2023 i właśnie przygotowuje się do kilku dużych festiwali letnich, dzięki czemu w mieście panuje atmosfera ekscytacji i oczekiwania.