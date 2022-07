Fala upałów w Poznaniu. Ekspert: "Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu wodą, a nie słodzonymi napojami" [WIDEO]

Gorąca temperatura może być bardzo niebezpieczna szczególnie dla małych dzieci i osób starszych.

- Podczas fali upałów musimy unikać ekspozycji na słońce, szczególnie w tych godzinach pomiędzy godz. 11 a godz. 15, kiedy to słońce najmocniej grzeje. Pamiętajmy o tym, żeby nosić nakrycie głowy i cały czas się nawadniać, żeby cały czas przyjmować wodę – o co też apelujemy, żeby właśnie była to woda, a nie jakieś słodkie napoje