Fałszywy policjant CBŚ! Miała być tajna operacja policyjna - było oszustwo na kilka tysięcy złotych

Do zdarzenia doszło 7 marca br. w Poznaniu. Jak informuje mł. asp. Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, do pokrzywdzonego zadzwonił nieznany mu mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego i przekonując, że odbywa się tajna operacja policyjna, mająca na celu zatrzymanie groźnego przestępcy, przekonał go do przekazania pieniędzy osobie, która się do niego zgłosi. Poznaniak uwierzył i dał kilka tysięcy złotych osobie, która przyszła do jego domu.

Wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego policja prosi o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce pod numerem telefonu 47 77 122 12, 47 77 122 11 lub 112.

