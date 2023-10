FAMOT Pleszew z nową inwestycją! Otwarto nową Halę Montażu Komponentów. Wykonawcą była pleszewska firma Instal Chemik

FAMOT Pleszew wśród liderów grupy DMG MORI

FAMOT Pleszew należący do grupy DMG MORI jest największym w Polsce producentem obrabiarek do metalu i jedną z czołowych firm na całym świecie pod względem rozwoju tej części przemysłu. Jest także największym pracodawcą w powiecie pleszewskim. Obecnie zatrudnia ok. 730 osób, a powierzchnia produkcyjna zakładu wynosi. Po licznych rozbudowach w ostatnich latach – już 53 tys. m kw.