Fatalne powietrze w stolicy Wielkopolski. Gdzie badane jest powietrze w Poznaniu? Kto szczególnie powinien uważać na zanieczyszczenia?

Nim przejdziemy do odczytów z poznańskich stacji pomiarowych należy przypomnieć normy w tym zakresie podane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jak czytamy, poziom dopuszczalny w przypadku pyłu PM 10 dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Z kolei poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3. Gdy jego wartość dla PM 10 osiągnie 100 µg/m3 mówimy o poziomie informowania, powyżej – 150 µg/m3 – mamy już do czynienia z poziomem alarmowym.

„Jakość powietrza ekstremalnie zła”

Jak bada się jakość powietrza?

Cztery stacje pomiarowe w Poznaniu

To właśnie ta instytucja bada jakość powietrza w stolicy Wielkopolski mając do dyspozycji cztery stacje pomiarowe. Te badające metodą grawimetyryczną (manualne) zlokalizowane są przy ul. Szymanowskiewgo i Spychalskiego. Automatyczne stacje mieszczą się z kolei przy Dąbrowskiego i Szwajcarskiej. To właśnie z tych dwóch ostatnich pochodzą wyniki publikowane na bieżąco przez GIOŚ, na które to powołują się później różnego rodzaju strony internetowe informujące o stanie zanieczyszczenia powietrza.

– Ilość stacji pomiarowych w Poznaniu jest w pełni wystarczająca do prowadzenia właściwych pomiarów i wynika z odpowiednich przepisów

– zapewnia dr inż. Anna Chlebowska-Styś z poznańskiego GIOŚ.