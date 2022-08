Fatalny wypadek na trasie Zbąszyń - Dąbrówka Wlkp. Jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA]]

Na miejsce wysłano zastępy strażaków ze Zbąszynia, Nądni i Nowego Tomyśla, Zespół Ratownictwa Medycznego, dwa helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz policję.

Ze wstępnych informacji wynikało, że czołowo zderzyły się 2 samochody, a trzy osoby zostały poszkodowane.

Jak powiedział nam oficer prasowy KP PSP w Nowym Tomyślu, z-ca dowódcy JRG Szymon Maciejewski, w wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu - to kierujący Renaultem mieszkaniec województwa lubuskiego. Z kolei jadące samochodem marki BMW dwie osoby - mężczyzna oraz kilkuletnie dziecko z obrażeniami zostali przetransportowani do jednego z poznańskich szpitali. To mieszkańcy gminy Zbąszyń.

Czekamy na informacje z policji w związku ze zdarzeniem.