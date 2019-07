Fatamorgany na Wildzie

Wildeckie Fatamorgany to rodzaj interwencji w przestrzeń publiczną, której celem jest wprowadzenie koloru do szarego pejzażu miejskiego. Instalacja odbiega od znanego już i opatrzonego rewitalizowania miast przy pomocy murali. Stawia na zupełnie inne doświadczenia i odwołuje się do bardziej finezyjnego pobudzania zmysłów.

Projekt, który składa się z kilku aktywności: spaceru z mieszkańcami, wizji lokalnej potencjalnych miejsc prezentacji instalacji, warsztatów z mieszkańcami oraz wernisażu połączonego ze spotkaniem z artystką zakończy się pod koniec sierpnia.

Bezpłatne warsztaty dla dzieci i dorosłych: 11, 24 sierpnia

Wspólny montaż instalacji: 25 sierpnia

Helena Wawrzeniuk – absolwentka kierunków projektowych na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Politechnice w Mediolanie. Zajmuje się grafiką, projektowaniem przestrzeni publicznych oraz malarstwem. Stypendystka Politechniki w Mediolanie, Miasta Stołecznego Warszawa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.