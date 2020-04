„Felicita” dla włoskich lekarzy. Słynny Al Bano śpiewa medykom swój wielki przebój

Jeden z najpopularniejszych wokalistów w historii włoskiej muzyki pop zaśpiewał pod Hi Hotel w Bari, w którym od kilku tygodni mieszka wielu lekarzy i innych pracowników medycznych, na co dzień opiekujących się zakażonymi koronawirusem w pobliskim szpitalu. Na czas swojej pracy medycy postanowili odizolować się od swoich bliskich, by nie narażać ich na niebezpieczeństwo.

Adam Kuźniarski