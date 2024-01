Felieton Waligóry: Łobuzy całego kraju, łączmy się! (czyli co nam w duszy gra - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)

Nie uważam też za celowe mówienia: halo, skoro nie lubicie WOŚPu to zrezygnujcie z opieki medycznej, jaka będzie wam udzielana z pomocą sprzętu lub procedur finansowanych przez Orkiestrę. Nie, nie tędy droga. Sprzęt od Orkiestry jest przecież i tak kroplą w morzu, jedną z wielu kropel, bo bywa finansowany również przez fundacje, które stoją po zupełnie innej stronie niż Jurek Owsiak. Nie mam żadnych uwag, jeśli łączy je jedno: pomagają innym. Nie mam ich tym bardziej, jeśli dysponują pieniędzmi, jakimi Polacy dzielą się z nimi z własnych kieszeni i z własnej woli. To zupełnie inna para kaloszy, niż rzesza fundacji, które pasą się na publicznych pieniądzach, a jedynym ich celem jest pomaganie ich założycielom. I powiecie: aha, kolejny, który rozgrzesza Owsiaka... Ano: rozgrzesza. Każdy ma jakiegoś bohatera, ja mam takiego. I każda obrona - jak i każdy atak - będą subiektywne.

Co jest obiektywne? Sprzęt, kupowany bez idiotycznych ustawowych ograniczeń, a więc zawsze najlepszy, zawsze w najlepszej cenie, który od lat ratuje życie i zdrowie Polaków. Cel, który Polaków też przez lata łączył, bo do puszek zbierali i aniołowie, i łobuzy. Daj panie Boże zdrowie: jeśli łobuzy potrafią uronić łzę i na mrozie zbierać pieniądze dla innych, to dlaczego nie mają tego robić inni? Do końca świata!

