Ferie za kółkiem: kierowcom grozi nawet 6 tys. zł mandatu. Jak przygotować samochód do wyjazdu i na co zwracać uwagę, by nie płacić kary? Redakcja

Czy opony zimowe są obowiązkowe? A foteliki dla dzieci? Jak przewozić bagaże w kabinie samochodu? Każdy kierowca powinien wiedzieć, jak przygotować samochód do wyjazdu na ferie i na co trzeba zwracać uwagę na drodze, by uniknąć wysokich mandatów. Zajrzyjcie do naszego informatora, by nie narazić się na karę nawet do 6 tys. zł. candy18, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Ferie zimowe to czas rodzinnych wyjazdów i nie warto go psuć, narażając się na horrendalnie wysokie mandaty. Kierowcy dopuszczający się poważnych wykroczeń mogą dostać nawet 6 tys. zł mandatu i karę sądową do 30 tys. zł. By uniknąć tak poważnych kar, należy odpowiednio przygotować samochód do wyjazdu na ferie. Czy opony zimowe są obowiązkowe? Co ze specjalnymi fotelikami dla dzieci? Za co grożą najwyższe mandaty na drodze? Na co trzeba zwracać uwagę np. we Włoszech, Austrii, Słowacji czy Czechach? Zapraszamy do naszego informatora: ferie bez mandatu, czyli przepisy, które musisz znać, by uniknąć wysokich kar.