Festiwal Delivery Week w Poznaniu: Zamów dwa dania za 35 zł! Z dostawą do domu lub odbiorem osobistym

- Chefowie restauracji przygotowują 2-daniowe doświadczenie do domu. Dostawa jest bezkontaktowa. To restauracyjne doświadczenie przy Twoim stole! - zapewniają organizatorzy Delivery Week. Pexels

By pomóc restauratorom organizatorzy ogólnopolskiego festiwalu Restaurant Week przygotowali nową, dostosowaną do panujących warunków akcję Delivery Week. W pierwszej tego typu edycji bierze udział osiem restauracji z Poznania. Za dwudaniowe menu z dostawą do domu lub odbiorem osobistym zapłacimy 35 zł.